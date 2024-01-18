Хачанов – Махац: Australian Open 2024: видео трансляция

19 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч третьего раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Томаш Махац (Чехия).

Начало прямого эфира 19 января ~ в 03:00 по московскому времени. Смотрите матч Томаш Махац – Карен Хачанов, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Australian Open 2024: Расписание матчей россиян 19 января

Мужчины:

03.00. Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15)

12.30. Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5)

Женщины

05.00. Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q)

06.00. Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция)

06.00. Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина)

11.00. Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)

Томаш Махац – Карен Хачанов: прямой эфир Rus

Янник Синнер – Себастьян Баес: видео обзор матча

Расписание матчей Australian Open 2024 на 19 января:

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 11.00 (вечерняя сессия)

Мужчины:

03.00 Томаш Махач (Чехия) — Карен Хачанов (Россия, 15)

04.00 Янник Синнер (Италия, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26)

05.00 Тэйлор Фритц (США, 12) — Фабиан Марожан (Венгрия)

05.30 Люка Ван Аш (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

06.30 Адриан Маннарино (Франция, 20) — Бен Шелтон (США, 16)

11.00 Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Флавио Коболли (Италия, Q)

11.00 Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30)

12.30 Себастьян Корда (США, 29) — Андрей Рублев (Россия, 5)

Женщины:

03.00 Аманда Анисимова (США) — Паула Бадоса (Испания)

04.00 Леся Цуренко (Украина, 28) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

05.00 Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q)

06.00 Мирра Андреева (Россия) — Диан Парри (Франция)

06.00 Элина Аванесян (Россия) — Марта Костюк (Украина)

06.00 Алисия Паркс (США) — Коко Гауфф (США, 4)

11.00 Мария Тимофеева (Россия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 10)

13.00 Сторм Хантер (Австралия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)

Парный разряд:

03.00. Екатерина Александрова (Россия) / Анна Калинская (Россия) — Тейлор Престон (Австралия) / Арина Родионова (Австралия)

03.00. Анна Блинкова (Россия) / Александра Соснович (Белоруссия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Тэйлор Таунсенд (США)

03.00. Эмма Наварро (США) / Диана Шнайдер (Россия) — Чань Хаочин (Тайвань) / Джулиана Олмос (Италия).