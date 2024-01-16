Хачанов – Ковачевич: Australian Open 2024: прямая трансляция 17 января

17 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч второго раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Александр Ковачевич (США).

Начало прямого эфира 17 января ~ в 07:50 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Александр Ковачевич – Карен Хачанов, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Australian Open 2024: прямая трансляция Rus

Карен Хачанов – Александр Ковачевич: трансляция

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