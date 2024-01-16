Андреева – Жабер: Australian Open 2024: прямая трансляция 17 января

Australian Open: смотреть онлайн

17 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч второго раунда, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Унс Джабир (Онс Жабер) из Туниса.

Начало прямого эфира 17 января ~ в 04:00 по московскому времени. Смотрите матч Онс Жабер – Мирра Андреева, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Турнирная сетка соперников:
Онс Жабер (29 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
    1-й круг: Юлия Стародубцева (Украина) - 6:3, 6:1

Мирра Андреева (16 лет, 47-я ракетка мира)
    1-й круг: Бернарда Пера (США) - 7:5, 6:2

 

Мирра Андреева – Онс Жабер: видео обзор матча

 

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