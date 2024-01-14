Мирра Андреева – Пера: Australian Open 2024: видео трансляция

15 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч первого круга, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Бернарда Пера (США).

Начало прямого эфира 15 января ~ в 08:15 по московскому времени. Смотрите матч Мирра Андреева – Бернарда Пера, в прямом эфире и в записи!

15 января. Расписание трансляций:

Теренс Атман - Даниил Медведев ~ в 04:00 МСК

Анастасия Павлюченкова - Донна Векич ~ в 05:45 МСК

Даниэль Альтмайер - Карен Хачанов ~ в 06:15 МСК

Мирра Андреева - Бернарда Пера ~ в 08:15 МСК

Мирра Андреева – Бернарда Пера: видео обзор матча