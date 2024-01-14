Хачанов – Альтмайер: Australian Open 2024: видео трансляция

Australian Open 2024: смотреть онлайн

15 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч первого раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Даниэль Альтмайер (Германия) и Карен Хачанов (Россия).

Начало прямого эфира 15 января ~ в 06:15 по московскому времени. Смотрите матч Даниэль Альтмайер – Карен Хачанов, в прямом эфире и в записи!

 

Даниэль Альтмайер – Карен Хачанов: видео обзор матча

 

 

15 января. Расписание трансляций:

Теренс Атман - Даниил Медведев ~ в 04:00 МСК
Анастасия Павлюченкова - Донна Векич ~ в 05:45 МСК
Даниэль Альтмайер - Карен Хачанов ~ в 06:15 МСК
Мирра Андреева - Бернарда Пера ~ в 08:15 МСК

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