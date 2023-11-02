Хачанов – Сафиуллин: ATP Париж 2023: прямая трансляция 2 ноября

Сегодня, 2 ноября 2023 года в столице Франции, Париже, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters.

В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Роман Сафиуллин (Россия).

Начало прямого эфира 2 ноября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Карен Хачанов – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карен Хачанов – Роман Сафиуллин: прямой эфир Rus

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