Хачанов – Сафиуллин: ATP Париж 2023: прямая трансляция 2 ноября

2023 Rolex Paris Masters: Смотреть онлайн

Сегодня, 2 ноября 2023 года в столице Франции, Париже, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters.

В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Роман Сафиуллин (Россия).
Начало прямого эфира 2 ноября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Карен Хачанов – Роман Сафиуллин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Карен Хачанов – Роман Сафиуллин: прямой эфир Rus

 

Григор Димитров – Александр Бублик: 1/8 финала - видео

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

Итоговый турнир WTA 2023 смотреть онлайн

Соболенко – Рыбакина: WTA Финал 2023: прямая трансляция 3 ноября

В ночь с 2 на 3 ноября 2023 года в Канкуне, Мексика, пройдет матч группового этапа, женского одиночного разряда, итогового турнир WTA Finals 2023, так же известный, как Итоговый турнир WTA. В корте встречаются: Арина Соболенко…
Paris Masters 2023: Смотреть онлайн

Джокович – Этчеверри: ATP Париж 2023: видео онлайн

1 ноября в столице Франции, Париже, пройдет матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Новак…