Джокович – Руне: ATP Париж 2023: прямая трансляция 3 ноября

Сегодня, 2 ноября 2023 года в столице Франции, в Париже, пройдет матч 1/4 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Хольгер Руне (Дания).

Начало прямого эфира 3 ноября ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Новак Джокович – Хольгер Руне, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Хольгер Руне: прямой эфир Rus

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