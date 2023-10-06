Остапенко – Самсонова: WTA Пекин 2023: прямая трансляция

ATP China Open 2023 видео онлайн

6 октября  в Пекине, Китай, пройдет матч третьего круга 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Елена Остапенко (Латвия).

Начало прямого эфира 6 октября ~ в 11:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Людмила Самсонова – Елена Остапенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Людмила Самсонова – Елена Остапенко: трансляция Rus

 

Людмила Самсонова – Елена Остапенко: видео обзор матча

 

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