Соболенко – Бултер: WTA Пекин 2023: прямая трансляция 3 октября

Beijing 2023 смотреть онлайн

Сегодня 3 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч третьего круга 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Кэти Бултер (Великобритания).

Начало прямого эфира 3 октября ~ в 08:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Арина Соболенко – Кэти Бултер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Арина Соболенко – Кэти Бултер: трансляция Rus

 

Арина Соболенко – Кэти Бултер: Highlights

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023

Аванесян – Мухова: Ролан Гаррос 2023: видео онлайн

4 июня в Париже (Франция) пройдет матч четвертого раунда, 1/8 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Элина Аванесян (Россия) и Каролина Мухова (Чехия).…
US Open 2023 смотреть онлайн tennis

Рублёв – Дрейпер: US Open 2023: видео трансляция

4 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Андрей Рублёв (Россия)…
ATP China Open 2023 видео онлайн

Медведев – Умбер: ATP Пекин 2023: видео трансляция

2 октября в Пекине, Китай, пройдет матч 1/4 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии ATP 500 – Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Андреева – Потапова: Уимблдон 2023: видео трансляция

9 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 3-го раунда 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Анастасия…