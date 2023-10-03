Соболенко – Бултер: WTA Пекин 2023: прямая трансляция 3 октября

Сегодня 3 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч третьего круга 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Кэти Бултер (Великобритания).

Начало прямого эфира 3 октября ~ в 08:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Арина Соболенко – Кэти Бултер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Кэти Бултер: трансляция Rus

Арина Соболенко – Кэти Бултер: Highlights