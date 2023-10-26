Медведев – Димитров: ATP Вена 2023: видео трансляция

Erste Open смотреть онлайн

26 октября в Вене, Австрия, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 26 октября в ~ 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Даниил Медведев – Григор Димитров, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев – Григор Димитров: прямой эфир Rus

 

ATP Вена 2023: День 3 - видео обзор матчей

 

Комментарии ( 1 )
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олег
1 день назад

Упорный матч )) надо держаться)
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