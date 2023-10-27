Рублев – Зверев: ATP Вена 2023: прямая трансляция 27 октября

Erste Open смотреть онлайн

Сегодня 27 октября 2023 года в Вене, Австрия, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 27 октября в ~ 19:40 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Vienna Open 2023: Андрей Рублев – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Александр Зверев – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

 

ATP Базель 2023: прямой эфир Rus

 

ATP Вена 2023: День 4 - видео обзор матчей

 

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