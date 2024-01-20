Зверев – Миккельсен: Australian Open 2024: онлайн видео

20 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч третьего раунда, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Алекс Миккельсен (США).

Начало прямого эфира 20 января ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч Александр Зверев – Алекс Миккельсен, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

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