Хачанов – Димитров: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 9 октября

Сегодня 9 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Григор Хачанов (Болгария).

Начало прямого эфира 9 октября ~ в 08:00 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Карен Хачанов – Григор Димитров, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

 

Карен Хачанов – Григор Димитров: трансляция Rus

 

Карен Хачанов – Григор Димитров: видео обзор матча

 

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