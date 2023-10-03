Алькарас – Синнер: ATP Пекин 2023: прямая трансляция 3 октября

Сегодня 3 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч 1/2 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии ATP 500 – Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 3 октября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Карлос Алькарас – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карлос Алькарас – Янник Синнер: прямой эфир Rus

Карлос Алькарас – Янник Синнер: видео обзор матча