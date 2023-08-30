Рыбакина – Томлянович: US Open 2023: прямая трансляция 31 августа

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

В ночь с 30 на 31 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и Айла Томлянович (Австралия).

Начало прямого эфира 31 августа ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Елена Рыбакина – Айла Томлянович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Айла Томлянович снялась с турнира, Елена Рыбакина вышла в 3 круг: Техническая победа.

Предлагаем вашему вниманию, матч 1 круга:

Елена Рыбакина – Марта Костюк: US Open 2023 - видео

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Соболенко — Жабер: Уимблдон 2023: прямая трансляция

13 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/2 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Арина Соболенко (Белоруссия) и Онс Жабер…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Потапова – Йуван: Уимблдон 2023: видео онлайн

6 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2-го раунда, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Кайя Йуван…
2023 National Bank Open

Касаткина – Боузкова: WTA Монреаль 2023: видео онлайн

10 августа в Монреале, Канада, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сафиуллин – Муте: Уимблдон 2023: трансляция

6 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2-го раунда, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Корентен Муте…