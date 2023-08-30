Рыбакина – Томлянович: US Open 2023: прямая трансляция 31 августа

В ночь с 30 на 31 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и Айла Томлянович (Австралия).

Начало прямого эфира 31 августа ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Елена Рыбакина – Айла Томлянович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Айла Томлянович снялась с турнира, Елена Рыбакина вышла в 3 круг: Техническая победа.

Предлагаем вашему вниманию, матч 1 круга:

Елена Рыбакина – Марта Костюк: US Open 2023 - видео