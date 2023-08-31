Александрова – Цуренко: US Open 2023: прямая трансляция 31 августа

31 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Леся Цуренко (Украина).

Начало прямого эфира 31 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Екатерина Александрова - Леся Цуренко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Екатерина Александрова - Леся Цуренко: прямой эфир

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир