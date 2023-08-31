Самсонова – Корпач: US Open 2023: прямая трансляция 31 августа

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

31 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Тамара Корпач (Германия).

Начало прямого эфира 31 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Людмила Самсонова - Тамара Корпач, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Людмила Самсонова - Тамара Корпач: прямой эфир

 

US Open 2023: прямой эфир

 

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