Александрова – Вондроушова: US Open 2023: прямая трансляция

В ночь с 2 на 3 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3 раунда 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Маркета Вондроушова (Чехия).

Начало прямого эфира 3 сентября ~ в 04:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Екатерина Александрова - Маркета Вондроушова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александрова — Вондроушова: видео обзор матча

Александрова — Вондроушова: трансляция Rus