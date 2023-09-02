Медведев – Баэс: US Open 2023: прямая трансляция

В ночь с 2 на 3 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3 раунда 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Себастьян Баэс (Аргентина).

Начало прямого эфира 3 сентября ~ в 03:15 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Даниил Медведев – Себастьян Баэс, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Себастьян Баэс: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир