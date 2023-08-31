Медведев – О'Коннелл: US Open 2023: прямая трансляция 1 сентября

В ночь с 31 на 1 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Начало прямого эфира 1 сентября ~ в 03:15 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев — О'Коннелл: прямой эфир

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

Расписание матчей на 31 августа - 1 сентября, US Open. 2-й круг:

⏰18:00 🇮🇹Янник Синнер - 🇮🇹Лоренцо Сонего

⏰18:00 🇺🇸Джон Изнер - 🇺🇸Майкл Ммо

⏰19:00 🇬🇧Энди Маррей - 🇧🇬Григор Димитров

⏰20:00 🇧🇾Арина Соболенко - 🇬🇧Жоди Буррадж

⏰20:00 🇷🇺Екатерина Александрова - 🇺🇦Леся Цуренко

⏰20:00 🇷🇺Людмила Самсонова - 🇩🇪Тамара Корпач

⏰22:00 🇷🇺Анастасия Павлюченкова - 🇺🇦Элина Свитолина

⏰23:00 🇷🇺Андрей Рублев - 🇨🇵Гаэль Монфис

⏰00:00 🇹🇳Онс Жабер - 🇨🇿Линда Носкова

⏰02:00 🇷🇺Дарья Касаткина - 🇺🇸София Кенин

⏰02:00 🇪🇸Карлос Алькарас - 🇿🇦Ллойд Харрис

⏰04:00 🇷🇺Даниил Медведев - 🇦🇺Кристофер О'Коннелл

⏰05:00 🇺🇸Джессика Пегула - 🇷🇴Патриция Мария Тиг