Касаткина – Кенин: US Open 2023: прямая трансляция

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и София Кенин (США).

Начало прямого эфира 1 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Дарья Касаткина - София Кенин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – София Кенин: Highlights