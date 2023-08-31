Рублев – Монфис: US Open 2023: прямая трансляция 31 августа

Открытый чемпионат США по теннису 2023

31 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Андрей Рублёв (Россия) и Гаэль Монфис (Франция).

Начало прямого эфира 31 августа ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Гаэль Монфис – Андрей Рублёв, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Гаэль Монфис – Андрей Рублёв: прямой эфир

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

Расписание матчей на 31 августа - 1 сентября, US Open. 2-й круг:

⏰18:00 🇮🇹Янник Синнер - 🇮🇹Лоренцо Сонего
⏰18:00 🇺🇸Джон Изнер - 🇺🇸Майкл Ммо
⏰19:00 🇬🇧Энди Маррей - 🇧🇬Григор Димитров
⏰20:00 🇧🇾Арина Соболенко - 🇬🇧Жоди Буррадж
⏰20:00 🇷🇺Екатерина Александрова - 🇺🇦Леся Цуренко
⏰20:00 🇷🇺Людмила Самсонова - 🇩🇪Тамара Корпач
⏰22:00 🇷🇺Анастасия Павлюченкова - 🇺🇦Элина Свитолина
⏰23:00 🇷🇺Андрей Рублев - 🇨🇵Гаэль Монфис
⏰00:00 🇹🇳Онс Жабер - 🇨🇿Линда Носкова
⏰02:00 🇷🇺Дарья Касаткина - 🇺🇸София Кенин
⏰02:00 🇪🇸Карлос Алькарас - 🇿🇦Ллойд Харрис
⏰04:00 🇷🇺Даниил Медведев - 🇦🇺Кристофер О'Коннелл
⏰05:00 🇺🇸Джессика Пегула - 🇷🇴Патриция Мария Тиг

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