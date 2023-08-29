Касаткина – Паркс: US Open 2023: прямая трансляция

29 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда, 1/64 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Алисия Паркс (США).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Дарья Касаткина – Алисия Паркс, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Алисия Паркс: трансляция Rus

Дарья Касаткина – Алисия Паркс: видео обзор матча