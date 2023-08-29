Соболенко – Заневская: US Open 2023: прямая трансляция 30 августа

В ночь с 29 на 30 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда 1/64 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Белоруссия) и уроженка Украины - Марина Заневская (Бельгия).

Начало прямого эфира 30 августа ~ в 04:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Арина Соболенко - Марина Заневская, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Марина Заневская – Арина Соболенко: видео обзор матча

Марина Заневская – Арина Соболенко: трансляция Rus