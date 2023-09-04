Медведев – Де Минаур: US Open 2023: прямая трансляция 4 сентября

Открытый чемпионат США по теннису 2023

Сегодня 4 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Алекс де Минаур (Австралия).

Начало прямого эфира 4 сентября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Даниил Медведев - Алекс де Минаур, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев - Алекс де Минаур: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

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