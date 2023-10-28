Фьюри − Нганну: смотреть онлайн прямой эфир

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Riyadh Arena» состоится грандиозный вечер бокса Fury vs. Ngannou. Начало прямой трансляции 28.10.2023 в 20:30 по московскому времени.

В главном поединке события, пройдет бой по правилам бокса в супертяжёлом весе за звание «самый крутой мужик планеты» и титул WBC Riyadh Champion, в ринге встречаются: действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), – британец Тайсон Фьюри (33-0-1 24 KOs) и экс-чемпион мира UFC в тяжелом весе, дебютант в боксе, камерунец проживающий во Франции – Фрэнсис Нганну (0-0).

Кард вечера бокса Fury vs. Ngannou:

— первый средний вес (69,85 кг): Джек МакГэнн — Альчибад Дюран

— тяжелый вес (90,72+ кг): Мозес Итаума — Иштван Берна

— тяжелый вес (90,72+ кг): Арсланбек Махмудов (Россия) — Джуниор Энтони Райт

— тяжелый вес (90,72+ кг): Карлос Такам — Мартин Баколе

— тяжелый вес (90,72+ кг): Джозеф Паркер — Саймон Кин

— тяжелый вес (90,72+ кг): Фабио Уордли — Дэвид Аделейе (титул BBBofC British)

— тяжелый вес (90,72+ кг): Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну (титул WBC Riyadh

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