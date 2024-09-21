Джошуа – Дюбуа: смотреть онлайн

В ночь с 21 на 22 сентября 2024 года, в Лас-Вегасе, США, состоится большой вечер бокса: Joshua vs Dubois. Начало прямой трансляции 21.09.2024 в 18:00 МСК, начало основного карда 22 сентября в 01:00 по московскому времени.

Главным событии вечера, станет титульный бой за пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг): чемпион IBF, британец Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO) сразится с претендентом соотечественником Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

Кард вечера бокса Joshua vs. Dubois:

Дэниел Дюбуа (21-2, 20 KO) — Энтони Джошуа (28-3, 25 KO)

Энтони Какаче (22-1, 8 KO) — Джош Уоррингтон (31-3-1, 8 KO)

Джошуа Буатси (18-0, 13 KO) — Уилли Хатчинсон (18-1, 13 KO)

Тайлер Денни (19-2-3, 1 KO) — Хамза Шираз (20-0, 16 KO)

Джош Келли (15-1-1, 9 KO) — Ишмаэль Дэвис (13-0, 6 KO)

Марк Чемберлен (16-0, 12 KO) — Джош Пэдли (14-0, 4 КО)

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