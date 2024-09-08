Синнер – Фриц: US Open 2024: прямая трансляция Финал

8 сентября 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Янник Синнер (Италия) и Тейлор Фриц (США).

Начало прямого эфира 8 сентября в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Янник Синнер – Тейлор Фриц, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Янник Синнер – Тейлор Фриц: прямой эфир Rus