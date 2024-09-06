Соболенко – Пегула: US Open 2024: прямая трансляция Финал

7 сентября 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет финальный матч, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 7 сентября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите Финал открытого чемпионата США по теннису 2024: Джессика Пегула – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей на 7 сентября, МСК:

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Женщины🏆 Финал.

23:00 🇺🇸 Джессика Пегула — 🇧🇾 Арина Соболенко

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары 🏆 Финал.

19:00 🇦🇺 Макс Пёрселл 🇦🇺 Джордан Томпсон - 🇩🇪 Кевин Кравиц 🇩🇪 Тим Пюц

Арина Соболенко – Джессика Пегула: прямой эфир Rus