Соболенко – Наварро: US Open 2024: видео трансляция 1/2

В ночь с 5 на 6 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет полуфинальный матч, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Эмма Наварро (США).

Начало прямого эфира 6 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Эмма Наварро – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Эмма Наварро: трансляция Rus

Расписание матчей на 5 - 6 сентября, МСК:

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. 1/2 финала.

22:00 🇺🇸 Тейлор Таунсенд 🇺🇸 Дональд Янг -

🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Андреа Вавассори

02:00 🇺🇸 Эмма Наварро - 🇧🇾 Арина Соболенко

03:30 🇺🇸 Джессика Пегула - 🇨🇿 Каролина Мухова