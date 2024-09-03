Соболенко – Чжэн Циньвэнь: US Open 2024: видео трансляция 1/4

4 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Чжэн Циньвэнь (Польша).

Начало прямого эфира 4 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко: трансляция Rus

Расписание матчей на 3 - 4 сентября, МСК:

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. одиночный разряд 1/4 финала..

🏟 Arthur Ashe Stadium:

🎙19:00 🇪🇸 Паула Бадоса - 🇺🇸 Эмма Наварро

🎙*20:30 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇩🇪 Александр Зверев

🎙2:00 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇧🇾 Арина Соболенко (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо



🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары. 1/4 финала.

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Микст. 1/2 финала.

🏟 Louis Armstrong Stadium:

18:00 🇺🇸 Николь Мелихар-Мартинес 🇦🇺 Эллен Перес - 🇫🇷 Кристина Младенович 🇨🇳 Чжан Шуай

*19:30 🇳🇱 Деми Схюрс 🇧🇷 Луиза Стефани - 🇨🇿 Катерина Синякова 🇺🇸 Тейлор Таунсенд

*21:00 🇪🇸 Марсель Гранольерс 🇦🇷 Орасио Себальос - 🇦🇺 Макс Пёрселл 🇦🇺 Джордан Томпсон

*22:30 🇺🇸 Натаниэль Ламмонс 🇺🇸 Джексон Уитроу - 🇳🇱 Уэсли Колхоф 🇭🇷 Никола Мектич

*0:00 🇺🇸 Тейлор Таунсенд 🇺🇸 Дональд Янг - 🇮🇩 Алдила Сутджиади 🇮🇳 Рохан Бопанна

🏟 Grandstand :

18:00 🇩🇪 Кевин Кравиц 🇩🇪 Тим Пюц - 🇦🇷 Максимо Гонсалес 🇦🇷 Андрес Мольтени

*19:30 🇰🇿 Анна Данилина 🇷🇺 Ирина Хромачёва - 🇺🇦 Людмила Киченок 🇱🇻 Алена Остапенко

*21:00 🇨🇦 Габриэла Дабровски 🇳🇿 Эрин Рутлифф - 🇹🇼 Хао-Чин Чань 🇷🇺 Вероника Кудерметова

*22:30 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Андреа Вавассори - 🇺🇸 Тайра Катерина Грант 🇺🇸 Александр Ковачевич

*0:00 🇬🇧 Нил Скупски 🇳🇿 Майкл Винус - 🇸🇻 Марсело Аревало 🇭🇷 Мате Павич

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.