Зверев – Фриц: US Open 2024: видео трансляция 1/4

3 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Тейлор Фриц (США).
Начало прямого эфира 3 сентября ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Тейлор Фриц – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Тейлор Фриц – Александр Зверев: трансляция Rus
Расписание матчей на 3 - 4 сентября, МСК:
US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. одиночный разряд 1/4 финала..
🏟 Arthur Ashe Stadium:
🎙19:00 🇪🇸 Паула Бадоса - 🇺🇸 Эмма Наварро
🎙*20:30 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇩🇪 Александр Зверев
🎙2:00 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇧🇾 Арина Соболенко (НЕ РАНЕЕ)
*3:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо
🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары. 1/4 финала.
🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Микст. 1/2 финала.
🏟 Louis Armstrong Stadium:
18:00 🇺🇸 Николь Мелихар-Мартинес 🇦🇺 Эллен Перес - 🇫🇷 Кристина Младенович 🇨🇳 Чжан Шуай
*19:30 🇳🇱 Деми Схюрс 🇧🇷 Луиза Стефани - 🇨🇿 Катерина Синякова 🇺🇸 Тейлор Таунсенд
*21:00 🇪🇸 Марсель Гранольерс 🇦🇷 Орасио Себальос - 🇦🇺 Макс Пёрселл 🇦🇺 Джордан Томпсон
*22:30 🇺🇸 Натаниэль Ламмонс 🇺🇸 Джексон Уитроу - 🇳🇱 Уэсли Колхоф 🇭🇷 Никола Мектич
*0:00 🇺🇸 Тейлор Таунсенд 🇺🇸 Дональд Янг - 🇮🇩 Алдила Сутджиади 🇮🇳 Рохан Бопанна
🏟 Grandstand :
18:00 🇩🇪 Кевин Кравиц 🇩🇪 Тим Пюц - 🇦🇷 Максимо Гонсалес 🇦🇷 Андрес Мольтени
*19:30 🇰🇿 Анна Данилина 🇷🇺 Ирина Хромачёва - 🇺🇦 Людмила Киченок 🇱🇻 Алена Остапенко
*21:00 🇨🇦 Габриэла Дабровски 🇳🇿 Эрин Рутлифф - 🇹🇼 Хао-Чин Чань 🇷🇺 Вероника Кудерметова
*22:30 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Андреа Вавассори - 🇺🇸 Тайра Катерина Грант 🇺🇸 Александр Ковачевич
*0:00 🇬🇧 Нил Скупски 🇳🇿 Майкл Винус - 🇸🇻 Марсело Аревало 🇭🇷 Мате Павич
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.