Медведев – Синнер: US Open 2024: прямая трансляция 1/4

5 сентября 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и употребляющий допинг Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 5 сентября ~ в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Янник Синнер – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Янник Синнер: прямой эфир Rus

Расписание матчей на 4 - 5 сентября, МСК:

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Одиночный разряд 1/4 финала.

🏟 Arthur Ashe Stadium:

🎙19:00 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя - 🇨🇿 Каролина Мухова

🎙*20:30 🇬🇧 Джек Дрейпер - 🇦🇺 Алекс Де Минор

🎙2:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇺🇸 Джессика Пегула (НЕ РАНЕЕ)

🎙*3:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇷🇺 Даниил Медведев

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары. 1/2 финала.

🏟 Louis Armstrong Stadium:

22:00 🇹🇼 Хао-Чин Чань 🇷🇺 Вероника Кудерметова - 🇺🇦 Людмила Киченок 🇱🇻 Алена Остапенко

*23:30 🇨🇿 Катерина Синякова 🇺🇸 Тейлор Таунсенд - 🇫🇷 Кристина Младенович 🇨🇳 Чжан Шуай