Медведев – Маннарино: АТР 500 Пекин: прямая трансляция

28 сентября 2024 года, в Пекине, Китай, пройдет матч 1/8, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Китая по теннису 2024, так же известного как ATP 500 Beijing. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Адриана Маннарино (Франция).

Начало прямого эфира 28 сентября в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2024: Даниил Медведев – Адриана Маннарино, на русском языке в прямом эфире и в записи!

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