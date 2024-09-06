Фриц – Тиафо: US Open 2024: прямая трансляция 1/2

В ночь с 6 на 7 сентября 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет полуфинальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Тейлор Фриц (США) и Фрэнсис Тиафо (США).

Начало прямого эфира 7 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Тейлор Фриц – Фрэнсис Тиафо, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Фрэнсис Тиафо – Тейлор Фриц: прямой эфир Rus

Расписание матчей на 6 - 7 сентября, МСК:

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. 1/2 финала.

🎙22:00 🇮🇹 Янник Синнер - 🇬🇧 Джек Дрейпер

🎙2:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо (НЕ РАНЕЕ)

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары 🏆 Финал.

19:00 🇺🇦 Людмила Киченок 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇫🇷 Кристина Младенович 🇨🇳 Чжан Шуай