Самсонова – Швентек: US Open 2024: видео трансляция 1/8

3 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4-го раунда, 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Ига Швентек (Польша).

Начало прямого эфира 3 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Ига Швентек – Людмила Самсонова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ига Швёнтек – Людмила Самсонова: трансляция Rus

Паолини – Мухова. Дрэйпер – Махач. Возняцки – Хаддад-Майя. Де Минаур – Томпсон