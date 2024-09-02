Шнайдер – Пегула: US Open 2024: прямая трансляция 1/8

2 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4-го раунда, 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Диана Шнайдер (Россия) и Джессика Пегула (США).
Начало прямого эфира 2 сентября ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Диана Шнайдер – Джессика Пегула, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Диана Шнайдер – Джессика Пегула: прямой эфир Rus
Паолини – Мухова. Дрэйпер – Махач. Возняцки – Хаддад-Майя. Де Минаур – Томпсон
Расписание матчей на 2 - 3 сентября, МСК:
US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. одиночный разряд 4-й круг.
🏟 Arthur Ashe Stadium:
🎙19:00 🇷🇺 Диана Шнайдер - 🇺🇸 Джессика Пегула
🎙*20:30 🇵🇹 Нуно Боржеш - 🇷🇺 Даниил Медведев
🎙2:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇷🇺 Людмила Самсонова (НЕ РАНЕЕ)
🎙*3:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇺🇸 Томми Пол
🏟 Louis Armstrong Stadium:
🎙18:00 🇨🇿 Каролина Мухова - 🇮🇹 Жасмин Паолини
*19:30 🇬🇧 Джек Дрейпер - 🇨🇿 Томаш Махач
🎙*21:30 🇩🇰 Каролин Возняцки - 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя
🎙0:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇦🇺 Джордан Томпсон (НЕ РАНЕЕ)
🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары. 3-й круг.
🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Микст. 1/4 финала.
🏟 Grandstand :
18:00 🇭🇷 Иван Додиг 🇨🇿 Адам Павлашек - 🇸🇻 Марсело Аревало 🇭🇷 Мате Павич
*19:30 🇺🇸 Раджив Рам 🇬🇧 Джо Солсбери - 🇺🇸 Натаниэль Ламмонс 🇺🇸 Джексон Уитроу
*21:00 🇳🇱 Деми Схюрс 🇧🇷 Луиза Стефани - 🇺🇸 София Кенин 🇺🇸 Бетани Маттек-Сандс
*22:30 🇰🇿 Анна Данилина 🇫🇮 Харри Хелиоваара - 🇺🇸 Тейлор Таунсенд 🇺🇸 Дональд Янг
🏟 Корт 5:
18:00 🇹🇼 Хао-Чин Чань 🇷🇺 Вероника Кудерметова - 🇬🇧 Хэрриет Дарт 🇫🇷 Диан Парри
20:30 🇳🇱 Уэсли Колхоф 🇭🇷 Никола Мектич - 🇫🇮 Харри Хелиоваара 🇬🇧 Генри Паттен (НЕ РАНЕЕ)
*22:00 🇨🇿 Барбора Крейчикова 🇦🇺 Мэттью Эбден - 🇮🇩 Алдила Сутджиади 🇮🇳 Рохан Бопанна
*23:30 🇹🇼 Се Шувэй 🇵🇱 Ян Зелински - 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Андреа Вавассори
🏟 Stadium 17:
20:00 🇺🇸 Николь Мелихар-Мартинес 🇦🇺 Эллен Перес - 🇨🇿 Мария Боузкова 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо
*21:30 🇰🇿 Анна Данилина 🇷🇺 Ирина Хромачёва - 🇸🇰 Тереза Михаликова 🇬🇧 Оливия Николлс
*23:00 🇬🇧 Нил Скупски 🇳🇿 Майкл Винус - 🇺🇸 Тристан Бойер 🇺🇸 Эмилио Нава
*0:30 🇦🇺 Эллен Перес 🇧🇪 Сандер Жилле - 🇺🇸 Тайра Катерина Грант 🇺🇸 Александр Ковачевич
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.