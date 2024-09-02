Шнайдер – Пегула: US Open 2024: прямая трансляция 1/8

2 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4-го раунда, 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Диана Шнайдер (Россия) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 2 сентября ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Диана Шнайдер – Джессика Пегула, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Диана Шнайдер – Джессика Пегула: прямой эфир Rus

Паолини – Мухова. Дрэйпер – Махач. Возняцки – Хаддад-Майя. Де Минаур – Томпсон

Расписание матчей на 2 - 3 сентября, МСК:

US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. одиночный разряд 4-й круг.

🏟 Arthur Ashe Stadium:

🎙19:00 🇷🇺 Диана Шнайдер - 🇺🇸 Джессика Пегула

🎙*20:30 🇵🇹 Нуно Боржеш - 🇷🇺 Даниил Медведев

🎙2:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇷🇺 Людмила Самсонова (НЕ РАНЕЕ)

🎙*3:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇺🇸 Томми Пол

🏟 Louis Armstrong Stadium:

🎙18:00 🇨🇿 Каролина Мухова - 🇮🇹 Жасмин Паолини

*19:30 🇬🇧 Джек Дрейпер - 🇨🇿 Томаш Махач

🎙*21:30 🇩🇰 Каролин Возняцки - 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя

🎙0:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇦🇺 Джордан Томпсон (НЕ РАНЕЕ)

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Пары. 3-й круг.

🎾 US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. Микст. 1/4 финала.

🏟 Grandstand :

18:00 🇭🇷 Иван Додиг 🇨🇿 Адам Павлашек - 🇸🇻 Марсело Аревало 🇭🇷 Мате Павич

*19:30 🇺🇸 Раджив Рам 🇬🇧 Джо Солсбери - 🇺🇸 Натаниэль Ламмонс 🇺🇸 Джексон Уитроу

*21:00 🇳🇱 Деми Схюрс 🇧🇷 Луиза Стефани - 🇺🇸 София Кенин 🇺🇸 Бетани Маттек-Сандс

*22:30 🇰🇿 Анна Данилина 🇫🇮 Харри Хелиоваара - 🇺🇸 Тейлор Таунсенд 🇺🇸 Дональд Янг

🏟 Корт 5:

18:00 🇹🇼 Хао-Чин Чань 🇷🇺 Вероника Кудерметова - 🇬🇧 Хэрриет Дарт 🇫🇷 Диан Парри

20:30 🇳🇱 Уэсли Колхоф 🇭🇷 Никола Мектич - 🇫🇮 Харри Хелиоваара 🇬🇧 Генри Паттен (НЕ РАНЕЕ)

*22:00 🇨🇿 Барбора Крейчикова 🇦🇺 Мэттью Эбден - 🇮🇩 Алдила Сутджиади 🇮🇳 Рохан Бопанна

*23:30 🇹🇼 Се Шувэй 🇵🇱 Ян Зелински - 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Андреа Вавассори

🏟 Stadium 17:

20:00 🇺🇸 Николь Мелихар-Мартинес 🇦🇺 Эллен Перес - 🇨🇿 Мария Боузкова 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо

*21:30 🇰🇿 Анна Данилина 🇷🇺 Ирина Хромачёва - 🇸🇰 Тереза Михаликова 🇬🇧 Оливия Николлс

*23:00 🇬🇧 Нил Скупски 🇳🇿 Майкл Винус - 🇺🇸 Тристан Бойер 🇺🇸 Эмилио Нава

*0:30 🇦🇺 Эллен Перес 🇧🇪 Сандер Жилле - 🇺🇸 Тайра Катерина Грант 🇺🇸 Александр Ковачевич

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.