Шнайдер – Эррани: US Open 2024: прямая трансляция 3 круг

31 августа 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3-го раунда, 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Диана Шнайдер (Россия) и Сара Эррани (Италия).

Начало прямого эфира 31 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Сара Эррани – Диана Шнайдер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Сара Эррани – Диана Шнайдер: прямой эфир Rus

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