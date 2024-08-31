Медведев – Коболли: US Open 2024: видео трансляция 3 круг

1 сентября 2024 года, в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3-го раунда, 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Флавио Коболли (Италия).
Начало прямого эфира 1 сентября ~ в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Флавио Коболли – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Даниил Медведев – Флавио Коболли: трансляция Rus
Расписание матчей на 31 августа - 1 сентября:
US Open 🇺🇸 Нью-Йорк. 3-й круг.
🏟 Arthur Ashe Stadium:
19:00 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро - 🇺🇸 Джессика Пегула
🎙*20:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл
🎙2:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова (НЕ РАНЕЕ)
🎙*3:30 🇮🇹 Флавио Коболли - 🇷🇺 Даниил Медведев
🏟 Louis Armstrong Stadium:
🎙18:00 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇮🇹 Жасмин Паолини
🎙*19:30 🇮🇹 Сара Эррани - 🇷🇺 Диана Шнайдер
*21:00 🇨🇦 Габриэль Диалло - 🇺🇸 Томми Пол
2:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇬🇧 Даниэль Эванс (НЕ РАНЕЕ)
*3:30 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя - 🇷🇺 Анна Калинская
🏟 Grandstand :
🎙18:00 🇨🇿 Каролина Мухова - 🇷🇺 Анастасия Потапова
*19:30 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп - 🇬🇧 Джек Дрейпер
*21:30 🇫🇷 Джессика Понше - 🇩🇰 Каролин Возняцки
0:00 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇦🇺 Джордан Томпсон (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Stadium 17:
18:00 🇧🇪 Давид Гоффен - 🇨🇿 Томаш Махач
🎙*21:30 🇺🇸 Эшлин Крюгер - 🇷🇺 Людмила Самсонова
*23:00 🇵🇹 Нуно Боржеш - 🇨🇿 Якуб Меншик
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.