Швентек – Пегула: US Open 2024: видео трансляция 1/4

5 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 5 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Ига Швентек – Джессика Пегула, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Джессика Пегула – Ига Швентек: прямой эфир Rus