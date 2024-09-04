Швентек – Пегула: US Open 2024: видео трансляция 1/4

Смотреть онлайн: Открытый чемпионат США по теннису 2024

5 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах, из категории Большого шлема, с рекордным призовым фондом для тенниса в $75 млн: Открытый чемпионат США по теннису 2024. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 5 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2024: Ига Швентек – Джессика Пегула, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Джессика Пегула – Ига Швентек: прямой эфир Rus

 

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