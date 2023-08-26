Усик – Дюбуа: смотреть онлайн прямой эфир

Сегодня 26 августа 2023 года, в Вроцлаве, Польша, состоится грандиозный вечер бокса Usyk vs Dubois. Начало прямой трансляции на нашем сайте 26.08.2023 в 21:00 по московскому времени.

В главном событии вечера, пройдет бой, за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и журнала The Ring в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг).

Обладатель поясов WBA Super, WBO, IBF - украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) сразится с владельцем титула WBA World - британцем Дэниелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Кард вечера бокса Usyk vs Dubois:

Денис Беринчик (17-0, 9 КО) - Энтони Игит (27-3-1, 10 КО);

Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) – Хамза Шираз (17-0, 13 КО);

Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) – Аро Шварц (20-6-1, 13 КО);

Федор Черкашин (22-0, 14 КО) – Анауэль Нгамисенге (12-0, 8 КО);

Василий Чеботарь (13-0, 5 KO) - Жоэль Жулио (39-17, 33 КО);

Рафа Волчецкий (9-0, 6 KO) - Роберто Ариаццо (19-7, 14 КО);

Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 KO) – Лазизбек Мулложонов (3-0, 3 КО);

Александр Соломенников (12-0, 7 KO) – Петр Гудель (10-10-1, 1 КО);

Адам Хамед (0-0, 0 КО) – Войтех Хрды (1-2-0, 1);

Зияд Аль Маюф (3-0, 1 КО) - Янош Пензеш (3-4, 2 КО);

Брюс Милз (12-1, 4 КО) - Дамиан Тимо (7-2-1, 4 КО);

Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) – Кондрат Чайковский (2-0-1, 1 КО).

Александр Усик – Дэниел Дюбуа: полный бой

Денис Беринчик – Энтони Йигит: полный бой

Дмитрий Митрофанов - Хамза Шираз: полный бой

Александр Усик – Дэниел Дюбуа: прямая трансляция