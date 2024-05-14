Хачанов – Табило: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/8

14 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Алехандро Табило (Чили).

Начало прямого эфира 14 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Алехандро Табило – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Алехандро Табило – Карен Хачанов: видео обзор матча

Расписание матчей 14 мая (время МСК):

ATP 1000 🇮🇹 Рим 1/8 финала. WTA 1000 🇮🇹 Рим 1/4 финала.

12:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇧🇬 Григор Димитров

14:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇺🇸 Мэдисон Киз (НЕ РАНЕЕ)

*15:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇵🇹 Нуно Боржеш

20:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇦🇺 Алекс Де Минор (НЕ РАНЕЕ)

*21:30 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь

12:00 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇷🇺 Карен Хачанов

*13:30 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇧🇷 Тьяго Монтейро

*15:00 🇨🇱 Николас Джарри - 🇫🇷 Александр Мюллер

*16:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇷🇺 Даниил Медведев

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.