Хачанов – Табило: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/8

14 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Алехандро Табило (Чили).
Начало прямого эфира 14 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Алехандро Табило – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Алехандро Табило – Карен Хачанов: видео обзор матча
Расписание матчей 14 мая (время МСК):
ATP 1000 🇮🇹 Рим 1/8 финала. WTA 1000 🇮🇹 Рим 1/4 финала.
12:00 🇺🇸 Тейлор Фриц - 🇧🇬 Григор Димитров
14:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇺🇸 Мэдисон Киз (НЕ РАНЕЕ)
*15:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇵🇹 Нуно Боржеш
20:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇦🇺 Алекс Де Минор (НЕ РАНЕЕ)
*21:30 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь
12:00 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇷🇺 Карен Хачанов
*13:30 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇧🇷 Тьяго Монтейро
*15:00 🇨🇱 Николас Джарри - 🇫🇷 Александр Мюллер
*16:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇷🇺 Даниил Медведев
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.