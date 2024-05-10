Соболенко – Волынец: WTA Рим 2024: прямая трансляция

10 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Кэти Волынец (США).

Начало прямого эфира 10 мая ~ в 20:15 по московскому времени(задерживается). Смотрите матч WTA Rome Open: Кэти Волынец – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Кэти Волынец – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

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