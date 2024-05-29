Самсонова – Анисимова: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 30 мая

30 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Аманда Анисимова (США).

Начало прямого эфира 30 мая ~ в 12:00 по московскому времени (матч был перенесен с 29 на 30 мая). Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Людмила Самсонова – Аманда Анисимова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Людмила Самсонова – Аманда Анисимова: прямой эфир Rus