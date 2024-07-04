Аванесян – Самсонова: Уимблдон 2024: видео трансляция

4 июля 2024 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 2 раунда, 1/32 финала женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на траве из серии Большого шлема: Уимблдонский теннисный турнир / 2024 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Элина Аванесян (Россия) и Людмила Самсонова (Россия).

Начало прямого эфира 4 июля ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2024: Элина Аванесян – Людмила Самсонова в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Элина Аванесян – Людмила Самсонова: прямой эфир Rus