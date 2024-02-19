Кудерметова – Ястремская: WTA Дубай 2024: прямая трансляция

19 февраля 2024 в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Даяна Ястремская (Украина).

Начало прямого эфира 19 февраля ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Вероника Кудерметова – Даяна Ястремская, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Вероника Кудерметова – Даяна Ястремская: прямой эфир Rus

WTA Дубай 2024: прямой эфир Rus