Павлюченкова – Боузкова: WTA Дубай 2024: прямая трансляция

19 февраля 2024 в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Мария Боузкова (Чехия).

Начало прямого эфира 19 февраля ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч Анастасия Павлюченкова – Мария Боузкова, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Павлюченкова – Боузкова: прямой эфир Rus

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