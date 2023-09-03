Джокович – Гойо: US Open 2023: прямая трансляция

В ночь с 3 на 4 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Борна Гойо (Хорватия).

Начало прямого эфира 4 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Борна Гойо – Новак Джокович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Борна Гойо – Новак Джокович: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

US Open 2023: прямой эфир