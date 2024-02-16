Павлюченкова – Рыбакина: WTA 1000 Доха 2024: прямая трансляция

16 февраля 2024 в Дохе, Катар, пройдет матч 1/2 финала женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира WTA 1000: Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2024, еще известный, как 2024 Qatar TotalEnergies Open. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Начало прямого эфира 16 февраля в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Елена Рыбакина – Анастасия Павлюченкова, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Елена Рыбакина – Анастасия Павлюченкова: трансляция Rus

Елена Рыбакина – Анастасия Павлюченкова: видео обзор