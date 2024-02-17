Швентек – Рыбакина: WTA 1000 Доха 2024: Финал прямая трансляция

17 февраля 2024 в Дохе, Катар, пройдет финальный матч женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира WTA 1000: Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2024, еще известный, как 2024 Qatar TotalEnergies Open. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и москвичка выступающая за Казахстан – Елена Рыбакина.

Начало прямого эфира 17 февраля в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Ига Швентек – Елена Рыбакина, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

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